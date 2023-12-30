​Бонуччи: «Вряд ли смог бы стать руководителем, как Ибрагимович»

Бывший игрок итальянского «Милана» Леонардо Бонуччи, нашедший в клубе в свое время кратковременное утешение после конфликта с «Ювентусе», считает, что его характер не позволит ему стать большим начальником, каким стремится стать Златан Ибрагимович.

- Я не думаю, что смог бы. Я не в состоянии. Может, Кьеллини бы смог, но не я. Или в паре с Кьеллини. Мы так многое пережили вместе, мы знаем друг друга с незапамятных времен, - цитирует слов Бонуччи pianetamilan.it.

Сейчас итальянский защитник выступает в Германии, но он недоволен положением дел в берлинском «Унионе» и хочет вернуться в Италию.