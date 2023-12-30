​Пароло: «Без Лаутаро «Интер» становится совсем другой командой»

В очередном туре итальянского чемпионата миланский «Интер» потерял очки в игре с «Дженоа», и бывший итальянский футболист Марко Пароло, ныне работающий журналистом, считает, что на это повлияло отсутствие аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, лидера команды.

- После такого матча очевидно, сколь много теряет «Интер» без Лаутаро. Можно играть и без него, но «Интер» не выигрывает. Лаутаро - гарантия победы. Именно он делает разницу, - цитирует слова Пароло fcinter1908.it.

В следующем, девянадцатом туре итальянского чемпионата Серии А миланский клуб примет «Верону».