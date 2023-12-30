​Амброзини: «Слишком много негатива вокруг «Милана»

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Амброзини считает, что вокруг клуба сейчас сложилось слишком много негатива. Он прокомментировал проблемы клуба, отчасти считая критику в его адрес заслуженной:

- Я не вижу команды, которая последовательна. Есть идеи по поводу представления на поле, но они не знают, как их реализовать. Слишком много негатива вокруг клуба. Меня это удивляет, ведь я не привык к такому, обычно болельщики понимали ситуацию и объективные сложности. Похоже, что тифози разочаровались. Это удивительно, ведь даже прошлый сезон, после Скудетто, был вполне на уровне, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.