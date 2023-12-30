​Арнаутович - первый за 40 лет австриец, забивший за «Интер»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» сыграл вничью с «Дженоа», команды забили друг другу по мячу, и в составе «Интера» это сделал вернувшийся в клуб австрийский нападающий Марко Арнаутович. Этот гол оказался для него первым в составе «Интера», и Арнаутович стал первым за более чем сорок лет австрийцем, забившим в чемпионате Италии за этот клуб.

В предыдущий раз этот делал Эберт Проказка в период с 1981 по 1982 год, он забил восемь голов. Другие австрийцы за «Интер» не забивали.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» сыграет с «Вероной».