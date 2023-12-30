​Дрэгушин - о матче с «Интером»: «На поле отдали всё»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата снова свои зубы в домашних условиях показала «Дженоа» - команда Альберто Джилардино отобрала два очка у миланского «Интера», команды забили друг другу по голу под конец первого тайма. В составе «Дженоа» это сделал румынский защитник Раду Дрэгушин.

- Дали на поле все, что было можно - и завоевали очко. Дома игры кажутся проще, ведь нас активно поддерживает родная публика. Продление контракта? Пока мы не пришли к согласию, но это должно случиться, - цитирует слова Дрэгушина fcinter1908.it.

В следующем туре «Дженоа» предстоит сразиться с «Удинезе».