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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Мы вернулись»

30 Декабря 2023 • 02:07 Комментировать

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата нестабильно выступающий «Лацио» обыграл «Фрозиноне» со счетом 3:1. Наставник римского клуба Маурицио Сарри прокомментировал итоги матча, он выделил первый тайм матча, несмотря на то, что все голы игры были забиты в второй ее половине.

- Мы вернулись, мне понравился также и первый тайм сегодняшнего матча. Большое значение сыграла поддержка публики, которая не отвернулась от нас. Но и команда сегодня проявила волю. Это два очень приятных и положительных фактора, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

В следующем туре римляне сыграют с «Удинезе».


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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