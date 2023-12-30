​Джилардино: «Непростой матч, но я счастлив»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» не сумел переиграть в гостях «Дженоа», команды забили друг другу по мячу в первом тайме, а «Интер» стал еще одной командой после «Ювентуса», не сумевшей переиграть «Дженоа». Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал итоги матча.

- Я доволен, но игра была непростой, порой мы создавали сложности «Интеру», а порой наоборот, - поведал Джилардино, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Дженоа» предстоит сразиться с «Болоньей». Это случится пятого января.