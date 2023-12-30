​Ачерби: «Справедливый исход матча»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» не сумел переиграть в гостях «Дженоа», команды забили друг другу по мячу, а миланцы еще раз убедились, что «Марасси» - непростой стадион для гостей. На эту тему высказался и Франческо Ачерби, футболист «Интера»:

- Тут, на этом стадионе, у многих команд были проблемы. Учитывая все события игры, ничья - справедливый исход. Мы создали мало шансов для взятия ворот. Они были весьма агрессивны и мотивированны. В общем, равный матч, - цитирует слова полузащитника fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Вероной».