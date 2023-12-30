Симоне Индзаги: «Дженоа» заслужила ничью в матче с «Интером»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о матче против «Дженоа», который завершился вничью (1:1).

«Нерадзурри» открыли счёт на 42-й минуте усилиями Марко Арнаутовича, но вскоре позволили хозяевам поля отыграться. После перерыва команды так и не смогли поразить ворота.

«Мы знали, какая игра нам сегодня предстоит. «Дженоа» находится в отличной физической и моральной форме, матч получился тяжёлым.

Конечно, мы хотели победить, но исход определяют детали. За весь сезон мы ни разу не пропустили после стандартов – сегодня эта серия завершилась.

Во втором тайме у нас что-то получалось, но этого было недостаточно. Соперник сыграл хорошо и заслужил ничью», – высказался в интервью DAZN Индзаги.