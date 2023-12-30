Мерет: «Я отразил пенальти, уже будучи травмированным»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет поделился впечатлениями после матча, в котором его команда не сумела обыграть «Монцу» (0:0).

Коллектив Вальтера Маццарри упустил множество голевых моментов, но мог и вовсе остаться без очков: на 68-й минуте вратарь хозяев поля помешал Маттео Пессине реализовать пенальти. Вскоре после этого герой эпизода был заменён из-за травмы.

«Я почувствовал боль за несколько минут до пенальти. До последнего пытался продолжить матч, но не смог. Я рад, что сумел отразить пенальти даже с травмой, поскольку для нас было очень важно не пропустить гол. Надеюсь, моё повреждение не слишком серьёзно, хотя ощущения не из приятных», – высказался в интервью DAZN Мерет.