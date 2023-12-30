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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» отобрал очки у «Интера», обострив чемпионскую гонку

30 Декабря 2023 • 00:53 Комментировать
Дженоа
1:1
Интер Милан

В 18-м туре чемпионата Италии «Дженоа» дал бой лидирующему «Интеру». В конце первого тайма Николо Барелла принял мяч на грудь и направил его в дальнюю штангу, а Марко Арнаутович забил с отскока. В компенсированное время первого тайма после подачи углового Раду Дрэгушин головой переправил мяч в сетку - 1:1. После подачи со стандарта Франческо Ачерби головой нанес удар с линии вратарской - парировано.

В более-менее равной игре зафиксирован счет 1:1. «Интер» оторвался от идущего на втором месте «Ювентуса» на пять очков, но провел на матч больше. Противник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Дженоа1:1Интер Милан
  43'Арнаутович Марко (0:1)
(1:1) Дрэгушин Раду45'  
Мартинес ХосепДрэгушин Раду  69'Бани МаттиаДе Винтер Кони 46' (Васкес Хоан ( 46') Сабелли СтефаноФрендруп МортенБадель МиланСтротман Кевин 61' (Ретеги Матео ( 61') Кариколь Аарон 78' (Мессиас Жуниор ( 78') Экубан Калеб 61' (Малиновский Руслан ( 61') Гудмундссон Альберт  67'
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланПушкаш ГеоргеКутлу БерканХефти СильванФольякко АлессандроХапс РидгесианоГальдамес ПаблоТорсби МортенФини СейдуЯгелло Филип
Зоммер ЯннБиссекк Янн-Аурель 90' (Классен Дэви ( 90') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДармиан Маттео 79' (Дюмфрис Дензел ( 79') Барелла Николо  77' 78' (Фраттези Давиде ( 78') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих  86' 90' (Павар Бенжамен ( 90') Аугусто КарлосТюрам МаркусАрнаутович Марко 71' (Санчес Алексис ( 71')
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильДе Врей СтефанСарр АмадуАслани КристьянМотта МаттеоДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенСтабиле Джакомо
29 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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