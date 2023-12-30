«Дженоа» отобрал очки у «Интера», обострив чемпионскую гонку

В 18-м туре чемпионата Италии «Дженоа» дал бой лидирующему «Интеру». В конце первого тайма Николо Барелла принял мяч на грудь и направил его в дальнюю штангу, а Марко Арнаутович забил с отскока. В компенсированное время первого тайма после подачи углового Раду Дрэгушин головой переправил мяч в сетку - 1:1. После подачи со стандарта Франческо Ачерби головой нанес удар с линии вратарской - парировано.
В более-менее равной игре зафиксирован счет 1:1. «Интер» оторвался от идущего на втором месте «Ювентуса» на пять очков, но провел на матч больше. Противник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|43'Арнаутович Марко (0:1)
|(1:1) Дрэгушин Раду45'
Мартинес Хосеп•Дрэгушин Раду• 69'Бани Маттиа•Де Винтер Кони46' (Васкес Хоан (46') •Сабелли Стефано•Френдруп Мортен•Бадель Милан•Стротман Кевин61' (Ретеги Матео (61') •Кариколь Аарон78' (Мессиас Жуниор (78') •Экубан Калеб61' (Малиновский Руслан (61') •Гудмундссон Альберт 67'
Зоммер Янн•Биссекк Янн-Аурель90' (Классен Дэви (90') •Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео79' (Дюмфрис Дензел (79') •Барелла Николо 77'78' (Фраттези Давиде (78') •Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих 86'90' (Павар Бенжамен (90') •Аугусто Карлос•Тюрам Маркус•Арнаутович Марко71' (Санчес Алексис (71')
29 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
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