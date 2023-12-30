«Дженоа» отобрал очки у «Интера», обострив чемпионскую гонку

В 18-м туре чемпионата Италии «Дженоа» дал бой лидирующему «Интеру». В конце первого тайма Николо Барелла принял мяч на грудь и направил его в дальнюю штангу, а Марко Арнаутович забил с отскока. В компенсированное время первого тайма после подачи углового Раду Дрэгушин головой переправил мяч в сетку - 1:1. После подачи со стандарта Франческо Ачерби головой нанес удар с линии вратарской - парировано.

В более-менее равной игре зафиксирован счет 1:1. «Интер» оторвался от идущего на втором месте «Ювентуса» на пять очков, но провел на матч больше. Противник делит 12-ю строчку.