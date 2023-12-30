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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отказался платить 3-4 млн евро, чтобы подписать Миранду на полгода раньше

30 Декабря 2023 • 00:52 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
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Через 17 ч. 48 мин.

«Милан» не планирует тратиться на трансфер левого защитника «Бетиса» Хуана Миранды.

23-летний футболист уже договорился с «россонери» – переход состоится по окончании сезона, когда истечёт действующий контракт испанца с «Бетисом». По данным MilanReports, гранд Серии А имеет возможность усилиться Мирандой уже в январе, но не готов платить ради этого требуемые 3-4 млн евро. Руководство «Милана» предпочитает дождаться лета, чтобы игрок перешёл без какой-либо трансферной компенсации.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуана Миранды в 9 млн евро. В активе латераля один гол и два ассиста в 15 матчах за «Бетис» в нынешней кампании.

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