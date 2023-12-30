«Милан» отказался платить 3-4 млн евро, чтобы подписать Миранду на полгода раньше

«Милан» не планирует тратиться на трансфер левого защитника «Бетиса» Хуана Миранды.

23-летний футболист уже договорился с «россонери» – переход состоится по окончании сезона, когда истечёт действующий контракт испанца с «Бетисом». По данным MilanReports, гранд Серии А имеет возможность усилиться Мирандой уже в январе, но не готов платить ради этого требуемые 3-4 млн евро. Руководство «Милана» предпочитает дождаться лета, чтобы игрок перешёл без какой-либо трансферной компенсации.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуана Миранды в 9 млн евро. В активе латераля один гол и два ассиста в 15 матчах за «Бетис» в нынешней кампании.