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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» одержал волевую победу над «Фрозиноне»

30 Декабря 2023 • 00:46 Комментировать
Лацио
3:1
Фрозиноне

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» играл дома против «Фрозиноне», ещё одного середняка, который, впрочем, растерял форму в декабре. Первый тайм получился без моментов, зато после перерыва команды проснулись. Лука Пеллегрини издали пробил совсем близко от штанги. За игру рукой Маттео Гендузи пенальти в ворота хозяев. Матиас Соуле пробил в свободный угол - 0:1. Лишь на 70-й минуте римляне воплотили в гол одну из атак, после подачи здорово сыграл в воздухе Валентин Кастельянос - 1:1. Тут же автор гола помог отличиться Густаву Исаксену, который ассистировал ему двумя минутами ранее. Кастельянос еще раз бил головой, сэйв голкипера и добивание Патрика - 3:1. Исаксен дальним выстрелом напоследок отставил отметку на перекладине.

3:1, «Лацио» поднялся на восьмое место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лацио3:1Фрозиноне
  58'Соуле Матиас (0:1)
(1:1) Кастельянос Валентин70'  
(2:1) Исаксен Густав72'  
(3:1) Патрик84'  
Проведель ИванМарушич АдамПатрик  56'Хила МариоПеллегрини Лука 54' (Хюсай Эльсейд ( 54') Гендузи МаттеоРовелла Николо 86' (Педро Родригес ( 86') Камада Даити 66' (Весино Матиас ( 66') Андерсон Фелипе 46' (Исаксен Густав ( 46'  78') Кастельянос ВалентинДзакканьи Маттиа 86' (Катальди Данило ( 86'  90')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш Сана
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеОколи Меме  74'Гарритано Лука 79' (Квернадзе Гкоргий ( 79') Джелли ФранческоБарренечеа Энцо  78'Брешианини Марко 89' (Бурабия Мехди ( 89') Соуле Матиас 89' (Чуни Марвин ( 89') Харрауи Абдау 75' (Казо Джузеппе ( 75') Жорже Кайо 75' (Хеддира Валид ( 75')
Запасные: Черофолини МикелеЛусуарди МатеусЛулич КарлоРейньер ЖезусМаццители ЛукаФраттали Пьерлуиджи
29 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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