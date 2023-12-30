«Лацио» одержал волевую победу над «Фрозиноне»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» играл дома против «Фрозиноне», ещё одного середняка, который, впрочем, растерял форму в декабре. Первый тайм получился без моментов, зато после перерыва команды проснулись. Лука Пеллегрини издали пробил совсем близко от штанги. За игру рукой Маттео Гендузи пенальти в ворота хозяев. Матиас Соуле пробил в свободный угол - 0:1. Лишь на 70-й минуте римляне воплотили в гол одну из атак, после подачи здорово сыграл в воздухе Валентин Кастельянос - 1:1. Тут же автор гола помог отличиться Густаву Исаксену, который ассистировал ему двумя минутами ранее. Кастельянос еще раз бил головой, сэйв голкипера и добивание Патрика - 3:1. Исаксен дальним выстрелом напоследок отставил отметку на перекладине.

3:1, «Лацио» поднялся на восьмое место, соперник - 14-й.