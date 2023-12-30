Маццарри: «На Кварацхелии систематически фолят, судьи не защищают его»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри выразил недовольство судейством в матче против «Монцы» (0:0).

Неаполитанцы так и не смогли поразить ворота соперников в родных стенах, нанеся 25 ударов и девять раз попав в створ ворот. В концовке встречи рулевой команды, раздражённый работой арбитра, получил красную карточку.

«Сегодня у нас было шесть явных голевых возможностей, но ни одну из них не удалось реализовать.

В прошлый раз я говорил, что не хочу высказываться о судействе, но это переходит все границы. В какой-то момент игра больше напоминала регби, чем футбол. Я подошёл к судье и сказал, что на Хвиче систематически фолят, но с этим ничего не делают. Правила должны соблюдаться», – сказал в интервью DAZN Маццарри.