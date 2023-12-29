Де Лаурентис: «Прошу прощения у болельщиков «Наполи», всё происходящее – моя вина»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о неудачах команды в нынешнем сезоне.

Действующие чемпионы Италии занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице Серии А после 18 туров. В пятницу неаполитанцы не сумели обыграть на своём поле «Монцу» (0:0), после чего на связь с журналистами вышел президент клуба.

«Всё, что происходит в этом сезоне, – исключительно моя ответственность. В этом виноват только я, а не игроки или тренеры. Я хочу извиниться перед болельщиками «Наполи», ведь наше положение в таблице явно не соответствует ожиданиям. Впереди ещё много матчей, мы попробуем усилиться на трансферном рынке, чтобы исправить положение», – заявил на пресс-конференции де Лаурентис.