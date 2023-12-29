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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Прошу прощения у болельщиков «Наполи», всё происходящее – моя вина»

29 Декабря 2023 • 23:38 Комментировать
Наполи
0:0
Монца

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о неудачах команды в нынешнем сезоне.

Действующие чемпионы Италии занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице Серии А после 18 туров. В пятницу неаполитанцы не сумели обыграть на своём поле «Монцу» (0:0), после чего на связь с журналистами вышел президент клуба.

«Всё, что происходит в этом сезоне, – исключительно моя ответственность. В этом виноват только я, а не игроки или тренеры. Я хочу извиниться перед болельщиками «Наполи», ведь наше положение в таблице явно не соответствует ожиданиям. Впереди ещё много матчей, мы попробуем усилиться на трансферном рынке, чтобы исправить положение», – заявил на пресс-конференции де Лаурентис.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи

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