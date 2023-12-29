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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не смог забить «Монце»

29 Декабря 2023 • 23:01 Комментировать (1)
Наполи
0:0
Монца

В 18-м туре Серии А «Наполи» принимал «Монцу». Чемпионы контролировали ход игры, часто били по воротам, но реальной остроты было мало. В начале второго тайма Хвича Кварацхелия расстреливал ворота, но голкипер выручил. Вскоре Мариу Руй сыграл рукой у своих ворот - пенальти, а Маттео Пессина не смог переиграть вратаря с точки.

В итоге 0:0, «Наполи» делит шестое место с «Ромой», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Наполи0:0Монца
Мерет Алекс 74' (Контини Никита ( 74') Ди Лоренцо Джованни  67'Ррахмани АмирЖуан Жезус  66'Руй МариуЗелиньски Пётр 71' (Линдстрём Йеспер ( 71') Лоботка СтаниславЗамбо-Ангисса Андре-ФранкДзербин Алессио 71' (Гаэтано Джанлука ( 71') Распадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Идасяк ГубертДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне ДжованниКаюсте ЙенсД'Авино Луиджи
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио Данило 76' (Читтадини Джорджо ( 76'  79') Гальярдини РобертоКальдирола ЛукаПерейра Педру II  32' 46' (Биринделли Самуэле ( 46'  50') Чиурриа ПатрикАкпа-Акпро Жан-Даниэль 62' (Бондо Варрен ( 62') Пессина МаттеоКарбони Валентин 57' (Колпани Андреа ( 57') Мота ДаниКоломбо Лоренцо 76' (Мачин Хосе ( 76')
Запасные: Соррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоКирьякопулос ГеоргиосВиньято СамуэлеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
29 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Монца

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intermerdano
29 Декабря 2023 в 23:38
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