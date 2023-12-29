«Наполи» не смог забить «Монце»

В 18-м туре Серии А «Наполи» принимал «Монцу». Чемпионы контролировали ход игры, часто били по воротам, но реальной остроты было мало. В начале второго тайма Хвича Кварацхелия расстреливал ворота, но голкипер выручил. Вскоре Мариу Руй сыграл рукой у своих ворот - пенальти, а Маттео Пессина не смог переиграть вратаря с точки.
В итоге 0:0, «Наполи» делит шестое место с «Ромой», соперник - 11-й.
Протокол игры
Мерет Алекс74' (Контини Никита (74') •Ди Лоренцо Джованни• 67'Ррахмани Амир•Жуан Жезус• 66'Руй Мариу•Зелиньски Пётр71' (Линдстрём Йеспер (71') •Лоботка Станислав•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Дзербин Алессио71' (Гаэтано Джанлука (71') •Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило76' (Читтадини Джорджо (76') • 79'Гальярдини Роберто•Кальдирола Лука•Перейра Педру II 32'46' (Биринделли Самуэле (46') • 50'Чиурриа Патрик•Акпа-Акпро Жан-Даниэль62' (Бондо Варрен (62') •Пессина Маттео•Карбони Валентин57' (Колпани Андреа (57') •Мота Дани•Коломбо Лоренцо76' (Мачин Хосе (76')
29 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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