«Наполи» не смог забить «Монце»

В 18-м туре Серии А «Наполи» принимал «Монцу». Чемпионы контролировали ход игры, часто били по воротам, но реальной остроты было мало. В начале второго тайма Хвича Кварацхелия расстреливал ворота, но голкипер выручил. Вскоре Мариу Руй сыграл рукой у своих ворот - пенальти, а Маттео Пессина не смог переиграть вратаря с точки.

В итоге 0:0, «Наполи» делит шестое место с «Ромой», соперник - 11-й.