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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Интер» уверен в трансфере Бьюкенена»

29 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать
Дженоа
1:1
Интер Милан
1 6.00 X 3.85 2 1.65
2-й тайм

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в миланский «Интер» футболиста «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена.

Известно, что стороны продолжают переговоры относительно условий трансфера 24-летнего игрока. По информации Романо, «Брюгге» по-прежнему требует за латераля порядка 10-11 млн евро, в то время как «Интер» готов заплатить лишь 6-7 млн, но руководство «нерадзурри» уверено в успешном исходе обсуждений, поскольку сам канадец твёрдо намерен осуществить переход. 

В активе Тэйджона Бьюкенена три забитых мяча и четыре результативных паса в 20 встречах за «Брюгге» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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