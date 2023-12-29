Романо: «Интер» уверен в трансфере Бьюкенена»

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в миланский «Интер» футболиста «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена.

Известно, что стороны продолжают переговоры относительно условий трансфера 24-летнего игрока. По информации Романо, «Брюгге» по-прежнему требует за латераля порядка 10-11 млн евро, в то время как «Интер» готов заплатить лишь 6-7 млн, но руководство «нерадзурри» уверено в успешном исходе обсуждений, поскольку сам канадец твёрдо намерен осуществить переход.

В активе Тэйджона Бьюкенена три забитых мяча и четыре результативных паса в 20 встречах за «Брюгге» в нынешней кампании.