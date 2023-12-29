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Чемпионат Италии. Серия А

Кризис чемпиона: У «Наполи» всего две победы в восьми последних матчах

29 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать
Наполи
0:0
Монца
1 1.65 X 4.00 2 5.50
2-й тайм

«Наполи» вечером пятницы сыграл в нулевую ничью с «Монцей» в рамках Серии А. После игры «адзурри» остались лишь на седьмом месте турнирной таблицы с 28 баллами и не смогли обойти «Рому».

А теперь немного неприятных цифр для болельщиков неаполитанцев. В последних восьми официальных встречах у команды всего лишь две победы – над «Брагой» (2:0) в финальном туре группового этапа Лиги чемпионов и над «Кальяри» в Серии А (2:1). В остальном у клуба на отрезке с 29 ноября аж пять поражений и один ничейный результат, который состоялся пятничным вечером.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Наполи» ожидает двухматчевое противостояние с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи

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