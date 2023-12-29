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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» вымучила победу над «Торино»

29 Декабря 2023 • 22:31 Комментировать
Фиорентина
0:0
Торино
1 2.20 X 3.30 2 3.60
2-й тайм

В 18-м туре Серии А пересеклись «Фиорентина» с «Торино». Встреча получилась малособытийной. Реально опасных моментов не было, запомнились потенциально острые шансы у Джакомо Бонавентуры и Кристиана Куаме, которые били головой - неточно. Но при всем при этом в концовке был забит мяч, на 83-й минуте победу хозяевам принес Лука Раньери - 1:0.

Флорентийцы остаются пятыми, соперник - девятый.

Протокол игры  
Фиорентина1:0Торино
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл  68'Миленкович НиколаРаньери ЛукаБираги Кристиано  24'Мело Артур 65' (Мандрагора Роландо ( 65') Дункан АльфредКуаме КристианБонавентура ДжакомоИконе ЖонатанБельтран Лукас 64' (Нзола М'Бала ( 64')
Запасные: Мина ЙерриИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIКристенсен ОливерСоттиль РиккардоПьероцци НикколоБрекало ЙосипБарак АнтонинПаризи ФабьяноЛопес Максим
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно АлессандроРодригес РикардоБелланова РаульЛазаро ВалентиноРиччи Самуэле  55' 62' (Линетти Кароль ( 62') Илич ИванВлашич НиколаПеллегри Пьетро 62' (Санабрия Антонио ( 62') Сапата Дуван
Запасные: Сазонов СабаГинейтис ГвидасСек ДембаВойвода МергимДжемелло ЛукаДжиджи КоффиКарамо ЯннРадоньич НеманьяСоппи БрэндонПопа Михай
29 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина

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ФИОРЕНТИНА ТОРИНО
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