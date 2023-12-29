«Фиорентина» вымучила победу над «Торино»

В 18-м туре Серии А пересеклись «Фиорентина» с «Торино». Встреча получилась малособытийной. Реально опасных моментов не было, запомнились потенциально острые шансы у Джакомо Бонавентуры и Кристиана Куаме, которые били головой - неточно. Но при всем при этом в концовке был забит мяч, на 83-й минуте победу хозяевам принес Лука Раньери - 1:0.

Флорентийцы остаются пятыми, соперник - девятый.