«Фиорентина» вымучила победу над «Торино»

В 18-м туре Серии А пересеклись «Фиорентина» с «Торино». Встреча получилась малособытийной. Реально опасных моментов не было, запомнились потенциально острые шансы у Джакомо Бонавентуры и Кристиана Куаме, которые били головой - неточно. Но при всем при этом в концовке был забит мяч, на 83-й минуте победу хозяевам принес Лука Раньери - 1:0.
Флорентийцы остаются пятыми, соперник - девятый.
Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл• 68'Миленкович Никола•Раньери Лука•Бираги Кристиано• 24'Мело Артур65' (Мандрагора Роландо (65') •Дункан Альфред•Куаме Кристиан•Бонавентура Джакомо•Иконе Жонатан•Бельтран Лукас64' (Нзола М'Бала (64')
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Риччи Самуэле 55'62' (Линетти Кароль (62') •Илич Иван•Влашич Никола•Пеллегри Пьетро62' (Санабрия Антонио (62') •Сапата Дуван
29 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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