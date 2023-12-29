«Милан» претендует на бывшего защитника «Ювентуса»

Центральный защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал попал в сферу интересов «Милана».

«Россонери» испытывают серьёзные кадровые трудности в центре обороны: из-за травм команде не могут помочь Пьер Калюлю, Малик Тиав и Фикайо Томори. Для решения проблемы клуб намерен подписать нового центрбека в январе. По данным TMW, в шорт-лист «Милана» попал Демирал, в прошлом выступавший в Италии за «Аталанту», «Ювентус» и «Сассуоло». Интерес к 25-летнему турку также проявляет «Наполи». Проблемой для грандов Серии А может стать зарплата футболиста.

Мерих Демирал перебрался в «Аль-Ахли» из «Аталанты» в августе текущего года за 16,6 млн евро. В активе игрока один забитый мяч в шести матчах чемпионата Саудовской Аравии.