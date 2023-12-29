Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» претендует на бывшего защитника «Ювентуса»

29 Декабря 2023 • 21:40 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
0:0
Аль-Халидж
2-й тайм

Центральный защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал попал в сферу интересов «Милана».

«Россонери» испытывают серьёзные кадровые трудности в центре обороны: из-за травм команде не могут помочь Пьер Калюлю, Малик Тиав и Фикайо Томори. Для решения проблемы клуб намерен подписать нового центрбека в январе. По данным TMW, в шорт-лист «Милана» попал Демирал, в прошлом выступавший в Италии за «Аталанту», «Ювентус» и «Сассуоло». Интерес к 25-летнему турку также проявляет «Наполи». Проблемой для грандов Серии А может стать зарплата футболиста.

Мерих Демирал перебрался в «Аль-Ахли» из «Аталанты» в августе текущего года за 16,6 млн евро. В активе игрока один забитый мяч в шести матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Декабря
21:40
«Милан» претендует на бывшего защитника «Ювентуса»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ХАЛИДЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Футбол онлайн
125 мин
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
0
0
2.02 3.35 3.90
Видео
125 мин
Наполи Наполи
Монца Монца
0
0
1.50 4.70 6.00
Видео
29.12.23 в 22:45
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.00 1.55
Видео
29.12.23 в 22:45
Лацио Лацио
Фрозиноне Фрозиноне
1.64 3.95 5.40
Видео
30.12.23 в 14:30
Аталанта Аталанта
Лечче Лечче
1.53 4.30 6.00
Видео
30.12.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Болонья Болонья
2.95 3.10 2.55
Видео
30.12.23 в 17:00
Кальяри Кальяри
Эмполи Эмполи
2.11 3.55 3.40
Видео
30.12.23 в 20:00
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
1.47 4.70 6.20
Видео
30.12.23 в 20:00
Верона Верона
Салернитана Салернитана
2.15 3.40 3.45
Видео
30.12.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Рома Рома
1.95 3.35 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
22:36 · Италия. Серия А
Кризис чемпиона: У «Наполи» всего две победы в восьми последних матчах
22:31 · Италия. Серия А
«Фиорентина» вымучила победу над «Торино»
22:15 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:53 · Россия. Премьер-лига
Мор знает, какой клуб для Алексея Миранчука будет идеальным
21:40 · Италия. Серия А
«Милан» претендует на бывшего защитника «Ювентуса»
21:36 · Италия. Серия А
Александр Мостовой: «Рома» сыграет с «Ювентусом» в закрытый футбол»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин принял решение по будущему в «Ювентусе»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил слухи о возвращении Миранчука в «Торино»
21:00 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи»: «Мы подпишем полузащитника в январе»
20:51 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» изучает обмен Лукаку на форварда «Ювентуса»
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Сити»
20:04 · Италия. Серия А
Кварацхелия — в стартовом составе «Наполи» на матч с «Монцей»
19:56 · Италия. Серия А
​Ибрагимович поиграл в пляжный футбол в Майами
18:38 · Италия. Серия А
​Два топ-клуба Серии А хотят подписать украинца Судакова
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Осимхен отреагировал на приглашение в «Челси»
Все новости
Рекомендуем