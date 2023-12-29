Спортивный директор «Наполи»: «Мы подпишем полузащитника в январе»

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо рассказал о трансферных целях клуба.

Недавно стало известно об уходе из клуба хавбека Эльифа Элмаса – он продолжит карьеру в «РБ Лейпциге». Теперь неаполитанцы намерены укрепить среднюю линию.

«Мы подпишем нового полузащитника в январе. Также мы можем пригласить новых игроков на замену ушедшим. Некоторые молодые футболисты покинут наш клуб», – приводит инсайдер Николо Скира слова Мелузо.

На данный момент «Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, но уже вскоре может забраться выше – для это потребуется обыграть «Монцу» в сегодняшней встрече.