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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи»: «Мы подпишем полузащитника в январе»

29 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать
Наполи
0:0
Монца
1 1.65 X 4.00 2 5.50
1-й тайм

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо рассказал о трансферных целях клуба.

Недавно стало известно об уходе из клуба хавбека Эльифа Элмаса – он продолжит карьеру в «РБ Лейпциге». Теперь неаполитанцы намерены укрепить среднюю линию.

«Мы подпишем нового полузащитника в январе. Также мы можем пригласить новых игроков на замену ушедшим. Некоторые молодые футболисты покинут наш клуб», – приводит инсайдер Николо Скира слова Мелузо.

На данный момент «Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, но уже вскоре может забраться выше – для это потребуется обыграть «Монцу» в сегодняшней встрече.

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