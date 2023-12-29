Кварацхелия — в стартовом составе «Наполи» на матч с «Монцей»

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия с первых минут выйдет на поле в матче чемпионата Италии с «Монцей».

Полностью стартовый состав «Наполи» выглядит следующим образом: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Замбо-Англисса, Лоботка, Зелиньски, Дзербин, Распадори, Кварацхелия.

Встреча 18-го тура Серии А между «Наполи» и «Монцей» состоится сегодня, 29 декабря. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.

На данный момент неаполитанцы находятся на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, а «бело-красные» располагаются на 11-й позиции.