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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович поиграл в пляжный футбол в Майами

29 Декабря 2023 • 19:56 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Златан Ибрагимович был замечен на пляже в Майами. В социальных сетях появилось видео, на котором экс-футболист национальной сборной Швеции играет в пляжный футбол.

Стоит напомнить, что недавно Златан Ибрагимович стал советником руководства «Милана». На текущий момент команда Стефано Пиоли располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 30 декабря, - против «Сассуоло» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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