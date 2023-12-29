​Ибрагимович поиграл в пляжный футбол в Майами

Известный в прошлом нападающий Златан Ибрагимович был замечен на пляже в Майами. В социальных сетях появилось видео, на котором экс-футболист национальной сборной Швеции играет в пляжный футбол.

Стоит напомнить, что недавно Златан Ибрагимович стал советником руководства «Милана». На текущий момент команда Стефано Пиоли располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 30 декабря, - против «Сассуоло» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.