Мхитарян — лучший игрок Армении в 2023 году

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян был признан лучшим игроком Армении по итогам 2023 года. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Стоит сказать, что вторую позицию в голосовании занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, а тройку замкнул игрок саудовского клуба «Аль-Фатех» Лукас Селараян.

В нынешней кампании 34-летний Мхитарян появился на поле в 23 играх с учетом всех турниров, стал автором двух забитых мячей и записал в свой актив пять ассистов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Интер» финишировал в Серии А на третьей позиции, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миланский клуб набрал 44 очка и возглавляет турнирную таблицу.