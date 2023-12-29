Смородская — о возможном возвращении Миранчука в «Торино»: «Это самый правильный вариант»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

Ранее появилась информация, что туринский клуб может арендовать россиянина в январе.

«Нужно ли Миранчуку возвращаться в «Торино»? Если есть такая возможность, то, думаю, да. Это самый правильный вариант сейчас», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в «Аталанте» Миранчуку не доверяют, а в «Торино» он сможет полностью раскрыться и быть на ведущих ролях.

Стоит сказать, что 28-летний футболист уже защищал цвета «Торино» в прошлом сезоне.