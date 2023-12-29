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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» следит за Судаковым слухи

29 Декабря 2023 • 14:25 Комментировать
Торино
...
Наполи
07.01 17:00

Атакующий полузащитник «Шахтёра» находится в шорт-листе «Наполи». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, скауты неаполитанского клуба уже три раза просматривали матчи с участием 21-летнего Судакова. При этом пока неизвестно, будет ли «Наполи» пытаться подписать хавбека в январе или же отложит сделку на следующее лето.

Стоит сказать, что в услугах Судакова заинтересован «Ювентус», который, по сведениям СМИ, в ближайшие дни планирует выйти на «Шахтёр» для переговоров по футболисту.

В нынешней кампании Судаков сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт игрока с «Шахтёром» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в 18 миллионов евро.

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