Испанский гранд хочет подписать 37-летнего Жиру

37-летний центрфорвард «Милана» Оливье Жиру может на закате карьеры поиграть в чемпионате Испании, об этом рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в услугах опытного нападающего заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне подыскивает усиление в атакующую линию и рассматривает кандидатуру опытного француза.

Жиру выступает в составе «россонери» с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Оливье в четыре миллиона евро.