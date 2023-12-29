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Чемпионат Италии. Серия А

Уткин грубо оскорбил «Наполи» в сравнении с «Барселоной»

29 Декабря 2023 • 13:37 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин пообщался с подписчиками в своем телеграм-канале. Один из болельщиков попросил сравнить кризисы в каталонской «Барселоне» и «Наполи».

«Барселона» - великий клуб. Ничто, что происходит в таком говне, как «Наполи», не может быть объяснено примером «Барсы», - оставил сообщение Василий в социальных сетях.

Напомним, что «Барселона» и «Наполи» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Неаполитанский клуб неудачно выступает в текущем розыгрыше Серии А, занимая седьмое место после 17 туров. «Барселона» идет на третьей строчке в Ла Лиге.

Уткин отреагировал на камбэк «Манчестер Юнайтед»

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