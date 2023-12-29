Мостовой дал прогноз на матч «Дженоа» - «Интер»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем матче чемпионата Италии между «Дженоа» и миланским «Интером».

«У хозяев шансов нет. «Интер» обязан побеждать. Тем более, что «Ювентус» недавно потерял очки и чуть отстал от миланцев в таблице. Моя ставка - победа «Интера» с форой (-1)», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок 18-го тура Серии А «Дженоа» и «Интер» состоится сегодня, 29 декабря, начало запланировано в 22:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.