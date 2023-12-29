«Ювентус» может купить экс-нападающего «Баварии»

Экс-нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Болонью», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Серии А.

Согласно данным журналистов Calciomercato, заинтересованность в трансфере игрока проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» может предпринять попытку подписать Зиркзее в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Италии 22-летний нидерландец провел 17 матчей за «Болонью». Джошуа отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.