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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может купить экс-нападающего «Баварии»

29 Декабря 2023 • 12:00 Комментировать

Экс-нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Болонью», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Серии А.

Согласно данным журналистов Calciomercato, заинтересованность в трансфере игрока проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» может предпринять попытку подписать Зиркзее в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Италии 22-летний нидерландец провел 17 матчей за «Болонью». Джошуа отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

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