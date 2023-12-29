«Самый очевидный вариант»: Мор выбрал новый клуб для Миранчука

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением относительно будущего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. В СМИ сообщалось, что подписать игрока хочет «Торино».

«Самый очевидный вариант для Алексея - переход в «Торино». Он там себя хорошо проявлял, а тренер ему доверял. Думаю, это ожидаемый и логичный вариант», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что туринский клуб хочет вернуть Алексея в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 12 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.