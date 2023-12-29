Маццарри: Нам предстоит важная игра против «Монцы»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

Специалист отметил, что его команду ожидает важная и ответственная игра.

«Нам нужно играть с атакующим импульсом, а также найти правильный баланс. У нас больше не может быть промахов. Нам нужно вернуться к своей личности и восстановить уровень уверенности в себе», - заявил Маццарри на пресс-конференции.

«Наполи» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

Игра состоится сегодня, 29 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.