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Чемпионат Италии. Серия А

Маццарри: Нам предстоит важная игра против «Монцы»

29 Декабря 2023 • 10:34 Комментировать
Наполи
...
Монца
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Через 8 ч. 41 мин.

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

Специалист отметил, что его команду ожидает важная и ответственная игра. 

«Нам нужно играть с атакующим импульсом, а также найти правильный баланс. У нас больше не может быть промахов. Нам нужно вернуться к своей личности и восстановить уровень уверенности в себе», - заявил Маццарри на пресс-конференции. 

«Наполи» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице. 

Игра состоится сегодня, 29 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени. 

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