Итальянские клубы могут пропустить следующий сезон - названа причина

Федерация футбола Италии утвердила новую систему лицензирования клубов на следующий сезон.

По информации Calcio e Finanza, представители чемпионата страны будут должны до 4 июня 2024 года в письменной форме заявить об отказе от участия в турнирах, которые организуют частные организации не под эгидой УЕФА и ФИФА. В противном случае лицензию на сезон могут не выдать.

Напомним, что около недели назад Европейский суд легализовал запуск нового футбольного турнира – Суперлиги. Многие клубы уже объявили об отказе от участия в данном проекте. Среди участников турнира пока значатся лишь «Реал» и «Барселона».