​Известный итальянский журналист: «Пиоли переоценён»

Известный итальянский журналист Джанкарло Падовано скептически относится к Стефано Пиоли - он считает, что наставник «Милана» переоценен. В своей карьере Пиоли успел поработать с такими клубами, как «Лацио» и «Интер», но успех пришел к нему лишь в составе «Милана» в 2022 году - клуб вернул себе чемпионский титул спустя одиннадцать лет. Но это не убедило Падовано:

- Пиоли неплохой тренер, но переоцененный. Он выиграл лишь один титул. В прошлом сезоне ему повезло, что его не уволили. Мальдини уже присматривал на его место Андреа Пирло, - цитирует слова Падована pianetamilan.it.