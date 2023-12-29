​Де Дзерби: «Мы сыграли большой, большой, большой матч»

В девятнадцатом туре английского чемпионата отличную победу одержал «Брайтон» - команда итальянского специалиста Роберто де Дзерби обыграла «Тоттенхэм» со счетом 4:2. Наставник «чаек» очень доволен, он считает, что его команда провела выдающийся матч:

- Мы провели большой, большой, большой матч. «Тоттенхэм» - очень сильный соперник. Я очень уважаю Анге Постекоглу. Именно потому я так горжусь своими футболистами сейчас, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Весь Хэмом» - другой командой, которая ожержала громкую победу в прошедшем туре.