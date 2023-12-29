Леау: «Скучаю по чувствам Скудетто»

Португальскимй нападающий Рафаэл Леау дал понять, что соскучился по чувству эйфории, возникающему в момент большого триумфа. Таковым для Леау стало Скудетто 2022 года - первое для «Милана» за последние одиннадцать лет.

- Скудетто стал самым лучшим моментом моей карьеры. Я мечтал о нем, как и поклонники «Милана». Не забуду те чувства, когда мы вернулись в «Милан» и вышли на площадь Дуомо, это было невероятно, я снова хочу пережить это, - цитирует слова Леау итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в домашних условиях с «Сассуоло».