Жером Боатенг: «Я не готов закончить карьеру»

Жером Боатенг не готов повесить бутсы на гвоздь и продолжает подыскивать себе новый клуб после неудачи с французским «Лионом». По некоторым сведениям, Боатенг наводит контакты в Италии, где им интересуется, в частности, «Рома».

- Очевиджно, что моя игровая карьера еще не подошла к своему концу, я хочу поиграть. Не могу точно сказать, что буду делать потом, но я готов и там сделать больше, - цитирует слова Боатенга итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Боатенг, напомним, никогда не выступал в итальянском чемпионате, в основном он играл в Бундеслиге и провел также сезон в «Манчестер Сити».