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Чемпионат Италии. Серия А

Жером Боатенг: «Я не готов закончить карьеру»

29 Декабря 2023 • 01:46 Комментировать

Жером Боатенг не готов повесить бутсы на гвоздь и продолжает подыскивать себе новый клуб после неудачи с французским «Лионом». По некоторым сведениям, Боатенг наводит контакты в Италии, где им интересуется, в частности, «Рома».

- Очевиджно, что моя игровая карьера еще не подошла к своему концу, я хочу поиграть. Не могу точно сказать, что буду делать потом, но я готов и там сделать больше, - цитирует слова Боатенга  итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Боатенг, напомним, никогда не выступал в итальянском чемпионате, в основном он играл в Бундеслиге и провел также сезон в «Манчестер Сити».


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жером Боатенг
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