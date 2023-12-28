Маццарри заявил, что не ждёт революции в «Наполи»

Наставник «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о предстоящем трансферном окне.

В беседе с Corriere dello Sport итальянский специалист признался, что не ожидает в клубе революции из-за прихода новых футболистов в январе. Как отметил Маццарри, он не особо любит говорить о других игроках, он сосредоточен на своих футболистах. Тренер добавил, что хочет помочь нынешним игрокам «Наполи» вернуть высокий уровень, который они демонстрировали в чемпионский сезон.

На данный момент неаполитанцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 27 очков после 17 сыгранных матчей.