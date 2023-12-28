​Пьянич: «Интер» фаворит, но «Ювентус» тоже держится»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», босниец Миралем Пьянич, считает миланский «Интер» фаворитом нынешнего розыгрыша Серии А. По его мнению, лишь туринский «Ювентус», не выступающий в еврокубках, в состоянии хоть как-то тягаться с подопечными Симоне Индзаги:

- «Интер» взял ритм, который не по силам другимм соперникам. Только «Ювентус» пытается держаться. Это единственные две команды, которые не разбазаривают очки. Все остальные гораздо менее стабильны, в том числе и «Милан», при всей моей симпатии к нему, - цитирует слова Пьянича fcinter1908.it.

Следующий тур итальянского чемпионата начнется уже завтра.