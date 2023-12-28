Форвард «Наполи» Маттео Политано может отправиться играть на Ближний Восток – в Саудовскую Аравию. По информации Николо Скиры, которой он любезно делится в соцсетях, к итальянскому футболисту присматривается саудовский «Аль-Шабаб».

Более того, Скира пишет, что сторона футболиста и клуба уже ведут переговоры. А значит, есть вероятность, что скоро мы сможем увидеть Политано в Саудовской Аравии. «Адзурри» планируют заработать на своём активе 15 млн евро.

Политано в этом сезоне провёл 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Контракт связывает итальянца с неаполитанским клубом до лета 2025 года.