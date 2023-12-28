Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Политано может сменить Италию на Ближний Восток слухи

28 Декабря 2023 • 19:49 Комментировать

Форвард «Наполи» Маттео Политано может отправиться играть на Ближний Восток – в Саудовскую Аравию. По информации Николо Скиры, которой он любезно делится в соцсетях, к итальянскому футболисту присматривается саудовский «Аль-Шабаб».

Более того, Скира пишет, что сторона футболиста и клуба уже ведут переговоры. А значит, есть вероятность, что скоро мы сможем увидеть Политано в Саудовской Аравии. «Адзурри» планируют заработать на своём активе 15 млн евро.

Политано в этом сезоне провёл 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Контракт связывает итальянца с неаполитанским клубом до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
29.12.23 в 20:30
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
2.02 3.35 3.90
Видео
29.12.23 в 20:30
Наполи Наполи
Монца Монца
1.50 4.70 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
20:27 · Италия. Серия А
Маццарри заявил, что не ждёт революции в «Наполи»
20:21 · Италия. Серия А
​Пьянич: «Интер» фаворит, но «Ювентус» тоже держится»
19:49 · Италия. Серия А
Политано может сменить Италию на Ближний Восток слухи
19:46 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин рассказал о своей дружбе с Леау
19:29 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл нового тренера слухи
19:09 · Италия. Серия А
Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант для Миранчука»
19:04 · Италия. Серия А
​«Болонья» не хотела бы отпускать Мотту
18:46 · Италия. Серия А
​Сакки: «Чалханоглу - это потеря для «Милана»
15:53 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Аллегри всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся подождать с трансфером Осимхена до лета
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Аллегри выбрал между Хёйбьергом и Филлипсом
14:28 · Италия. Серия А
Маццарри рассказал, кто заменит Лоботку в ближайших матчах «Наполи»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:53 · Италия. Серия А
«Интер» может продать Дюмфриса летом
Все новости
Рекомендуем