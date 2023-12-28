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Чемпионат Италии. Серия А

​Мойзе Кин рассказал о своей дружбе с Леау

28 Декабря 2023 • 19:46 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин имеет много общего с Рафаэлом Леау - оба, помимо футбола, пробуют себя в музыке. А еще они дружат - как пояснил Кин, Леаау часто наведывается к нему в гости. Что они делают вместе? Поют, уточняет Tuttosport. А еще Кин открыл подкаст под названием F19, и Леау - один из самых популярных гостей его проекта.

Напомним, что Мойзе Кин выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, но ранее, в период с 2016 по 2019 год, он уже защищал цвета «Ювентуса».Но как раз в год, когда он отправился в английский «Эвертон», в 2019, в «Милане» появился Леау, до этого проведший сезон во французском «Лилле».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Мойзе Кин Рафаэл Леау ещё теги
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