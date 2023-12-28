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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл нового тренера слухи

28 Декабря 2023 • 19:29 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
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30.12 20:00

Бывший наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер может возглавить «Милан». Об этом сообщает журналист Рональд Морган.

По сведения источника, стороны уже ведут переговоры. Отмечается, что австрийский тренер очень заинтересован в работе на посту главного тренера миланского коллектива.

Ранее сообщалось, что боссы «Милана» не совсем довольны результатами команды под руководством Стефано Пиоли.

После 17 туров «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 33 очка.

30 декабря подопечные Пиоли сойдутся в противостоянии с «Сассуоло» в рамках 18-го тура Серии А, начало игры — в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Оливер Гласнер ещё теги

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