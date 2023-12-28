Бывший наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер может возглавить «Милан». Об этом сообщает журналист Рональд Морган.

По сведения источника, стороны уже ведут переговоры. Отмечается, что австрийский тренер очень заинтересован в работе на посту главного тренера миланского коллектива.

Ранее сообщалось, что боссы «Милана» не совсем довольны результатами команды под руководством Стефано Пиоли.

После 17 туров «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 33 очка.

30 декабря подопечные Пиоли сойдутся в противостоянии с «Сассуоло» в рамках 18-го тура Серии А, начало игры — в 20:00 по мск.