Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант для Миранчука»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что этой зимой российский хавбек может вернуться в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука. Если тренер в нем заинтересован, тогда стоит переходить», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению функционера, Миранчуку не стоит тратить силы, пытаясь что-то доказать тренеру «Аталанты», ведь ему не дают играть, даже если он хорошо себя проявляет.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.