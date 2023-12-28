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Чемпионат Италии. Серия А

Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант для Миранчука»

28 Декабря 2023 • 19:09 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
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29.12 20:30

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что этой зимой российский хавбек может вернуться в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука. Если тренер в нем заинтересован, тогда стоит переходить», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению функционера, Миранчуку не стоит тратить силы, пытаясь что-то доказать тренеру «Аталанты», ведь ему не дают играть, даже если он хорошо себя проявляет.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Николай Наумов Алексей Миранчук ещё теги

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