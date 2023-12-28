​«Болонья» не хотела бы отпускать Мотту

В последнее время в Италии все чаще судачат о том, что Тьяго Мотта может перейти в большой клуб, то есть в команду, способную претендовать на чемпионский титул, чего сейчас, при всем уважении, сейчас не скажешь о «Болонье». Но руководство клуба совсем не горит желанием отпускать Мотту - наоборот, оно нуждается в нем и рассчитывает на него. Об этом заявил бывший итальянский нападающий Марко ди Вайо, ныне работающий спортивным директором клуба.

- Мы растем вместе, ментально и спортивно. Мы дали возможность Тьяго создать коллектив, который хочет расти вместе с ним. Это его детище. Мы уже говорили ему, что хотим подписать новый долгосрочный контракт, - цитирует слова ди Вайо pianetamilan.it.

Мотта входит в круг специалистов, которых рассматривает руководство «Милана» для завершения цикла с Пиоли.