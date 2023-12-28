Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Чалханоглу - это потеря для «Милана»

28 Декабря 2023 • 18:46 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что игра команды потеряла после того, как ее в 2021 году покинул Хакан Чалханоглу. Сейчас турецкий полузащитник блистает в составе «Интера», а особенно старается именно в матчах против «Милана».

- Он очень много работает на поле, я вижу его везде. Он бегает сам и заставляет бегать других. Конечно, «Милан» совершил ошибку, позволив ему уйти. Такие ошибки случаются. К примеру я, в свое время, не разглядел талант Андреа Пирло, и только потом мы все поняли, кто он. Чалханоглу стал ключевым игроком команды в «Интере», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.


Оценить новость
- 10
Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Хакан Чалханоглу ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
29.12.23 в 20:30
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
2.02 3.35 3.90
Видео
29.12.23 в 20:30
Наполи Наполи
Монца Монца
1.50 4.70 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
19:46 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин рассказал о своей дружбе с Леау
19:29 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл нового тренера слухи
19:09 · Италия. Серия А
Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант для Миранчука»
19:04 · Италия. Серия А
​«Болонья» не хотела бы отпускать Мотту
18:46 · Италия. Серия А
​Сакки: «Чалханоглу - это потеря для «Милана»
15:53 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Аллегри всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся подождать с трансфером Осимхена до лета
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Аллегри выбрал между Хёйбьергом и Филлипсом
14:28 · Италия. Серия А
Маццарри рассказал, кто заменит Лоботку в ближайших матчах «Наполи»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:53 · Италия. Серия А
«Интер» может продать Дюмфриса летом
13:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» интересуется защитником сборной Нидерландов
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:50 · Италия. Серия А
Миранчук может вернуться в «Торино» 1
Все новости
Рекомендуем