​Сакки: «Чалханоглу - это потеря для «Милана»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что игра команды потеряла после того, как ее в 2021 году покинул Хакан Чалханоглу. Сейчас турецкий полузащитник блистает в составе «Интера», а особенно старается именно в матчах против «Милана».

- Он очень много работает на поле, я вижу его везде. Он бегает сам и заставляет бегать других. Конечно, «Милан» совершил ошибку, позволив ему уйти. Такие ошибки случаются. К примеру я, в свое время, не разглядел талант Андреа Пирло, и только потом мы все поняли, кто он. Чалханоглу стал ключевым игроком команды в «Интере», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.