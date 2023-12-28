Маццарри рассказал, кто заменит Лоботку в ближайших матчах «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о том, кто в ближайшее время сможет заменить травмированного полузащитника Станислава Лоботку.

Напомним, опорный хавбек получил повреждение в игре 17-го тура Серии А против «Ромы» (0:2). Стоит сказать, что в нынешнем сезоне Лоботка не пропустил еще ни одного матча.

— Кто вместо Лоботки? У Каюсте есть потенциал, чтобы сыграть на этой позиции, — приводит слова Маццарри пресс-служба неаполитанцев.

В нынешней кампании 29-летний Лоботка провел 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Завтра, 29 декабря, «Наполи» встретится с «Монцей» в 18-м туре чемпионата Италии. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.