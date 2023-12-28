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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может продать Дюмфриса летом

28 Декабря 2023 • 13:53 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
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29.12 22:45

Миланский «Интер» раздумывает над тем, чтобы продать летом своего правого защитника Дензела Дюмфриса. По информации от Tuttosport, «нерадзурри» могут полностью обновить правый фланг обороны в летнее межсезонье.

Источник сообщает, что «Интер» хочет купить на позицию Дюмфриса защитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. В качестве запасного фуллбека тренер Симоне Индзаги может рассчитывать на Маттиа Дзанотти, который впечатляюще проводит нынешний сезон на правах аренды за швейцарский «Санкт-Галлен».

Напомним, 27-летний Дюмфрис не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. Действующее соглашение игрока с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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