«Интер» может продать Дюмфриса летом

Миланский «Интер» раздумывает над тем, чтобы продать летом своего правого защитника Дензела Дюмфриса. По информации от Tuttosport, «нерадзурри» могут полностью обновить правый фланг обороны в летнее межсезонье.

Источник сообщает, что «Интер» хочет купить на позицию Дюмфриса защитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. В качестве запасного фуллбека тренер Симоне Индзаги может рассчитывать на Маттиа Дзанотти, который впечатляюще проводит нынешний сезон на правах аренды за швейцарский «Санкт-Галлен».

Напомним, 27-летний Дюмфрис не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. Действующее соглашение игрока с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.