Миранчук может вернуться в «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» на правах аренды. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, в услугах российского футболиста заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич. По мнению хорватского специалиста, Миранчук способен помочь атакующей линии «Торино».

Напомним, в прошлом сезоне Миранчук уже выступал за «Торино», в составе которого провёл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.