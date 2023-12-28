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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук может вернуться в «Торино»

28 Декабря 2023 • 12:50 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Торино
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29.12 20:30

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» на правах аренды. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, в услугах российского футболиста заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич. По мнению хорватского специалиста, Миранчук способен помочь атакующей линии «Торино».

Напомним, в прошлом сезоне Миранчук уже выступал за «Торино», в составе которого провёл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро. 

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
28 Декабря 2023 в 12:56
В аренду готовы взять, а выкупать трансфер не хотят и это понятно)
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