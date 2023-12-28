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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу отказался от 18 миллионов евро в год в Саудовской Аравии

28 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
06.01 14:30

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу отказался от переезда в Саудовскую Аравию, несмотря на внушительное финансовое предложение. Как сообщает Football Italia, «Аль-Хиляль» предлагал турецкому хавбеку 18 миллионов евро в год, но футболист отказался и решил остаться в «Интере».

Напомним, летом Чалханоглу подписал новое соглашение с «нерадзурри», по которому стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Полузащитник подписал соглашение до 2027 года с зарплатой в размере свыше 11 миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше Серии А 29-летний Чалханоглу отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу

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