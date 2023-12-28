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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» покупает полузащитника за 5,5 миллиона евро

28 Декабря 2023 • 10:47 Комментировать

Черногорский хавбек Василие Аджич, правами на которого владеет «Будучность», может переехать в итальянский топ-клуб. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей.

Заинтересованность в подписании 17-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». Сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что после подписания контракта полузащитник вернется в «Будучность» до конца сезона на правах аренды.

По итогам 17 туров Серии А «Ювентус» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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